Мефедрон в 15 свертках изъяли у 21-летнего парня в Актау

Изъятые наркотические средства. Фото: polisia.kz

Сотрудники полиции города Актау задержали молодого человека, который, предположительно, занимался "закладкой" синтетических наркотиков. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

26 января в Актау был задержан 21-летний парень. Полицейские подозревают его в том, что он занимался закладкой синтетических наркотических средств.

Во время обыска у него было изъято 15 свертков с мефедроном, общим весом 10 грамм. Все они были обмотаны синей изолентой. В телефоне задержанного был обнаружен скрытый Telegram-чат, где, по предположению полицейских, происходило общение парня с покупателями.

Сейчас принимается решение о помещении задержанного в следственный изолятор. Также проводится расследование по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере, в целях дальнейшего сбыта".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953422-mefedron-v-15-svertkah-izyali-u-21-letnego-parnya-v-aktau/