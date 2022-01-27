Ущерб в 400 млн тенге: около 500 жителей Шымкента стали жертвами мошенничества

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Полицейские Шымкента задержали троих женщин, подозреваемых в крупном мошенничестве. По данным сотрудников полиции, они обманули около полутысячи человек на крупную сумму, сообщает официальный сайт МВД РК Polisia.kz.

Житель города обратился в полицию, заявляя, что прошлой осенью его обманули три незнакомые женщины. Они подошли к мужчине в одном из магазинов и предложили сделку.

Предполагалось, что потерпевший возьмет кредит в банке на один миллион тенге, из которого 300 тысяч оставит себе, а оставшуюся сумму отдаст женщинам. При этом, они уверяли, что кредит будут погашать сами.

Тем не менее, платить мошенницы не стали и, более того, вовсе перестали выходить на контакт с потерпевшим. После этого он обратился в полицию.

Сотрудники полиции провели расследование, опросили возможных свидетелей, просмотрели камеры видеонаблюдения. В итоге они обнаружили троих подозреваемых и взяли их под стражу. Все три женщины оказались уроженками Туркестанской области.

В ходе дальнейшего следствия выяснилось, что мошенницы действовали по одной и той же схеме неоднократно. Им удалось обмануть около 500 человек на сумму порядка 400 млн тенге.

На данный момент продолжается досудебное расследование по этому делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953291-uscherb-v-400-mln-tenge-okolo-500-zhiteley-shymkenta-stali-zhertvami-moshennichestva/