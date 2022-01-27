Акмолинец получил увечья во время работы на предприятии, полиция начала расследование

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25 января в дежурную часть Аршалынского РОП поступило сообщение от фельдшера станции скорой помощи о том, что к ним попал травмированный 26-летний местный житель, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Врачи поставили мужчине диагноз "травма грудной клетки, тупая травма живота".

Получив информацию, стражи порядка приступили к расследованию. Они выяснили, что пострадавший получил увечья на рабочем месте на предприятии.

По данному факту открыто уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК ("Нарушение правил охраны труда").

В настоящее время государственный инспектор труда готовит свое заключение по делу, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953285-akmolinets-poluchil-uvechya-vo-vremya-raboty-na-predpriyatii-politsiya-nachala-rassledovanie/