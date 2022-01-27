Ссора мужчин привела к многомиллионному ущербу в Туркестанской области

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Полицейские задержали подозреваемого в нанесении жителю Кентау ущерба на 10 миллионов тенге. Подробности уголовного дела озвучили в пресс-службе ДП Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В дежурную часть ОП Кентау с заявлением обратился местный житель. Он рассказал, что кто-то поджег однокомнатный дом на его хозяйственном подворье.

В жилище находилось дорогое оборудование от солнечной электростанции и бытовая техника. Потерпевшему был нанесен ущерб на общую сумму около 10 миллионов тенге.

На место выехала следственно-оперативная группа. В течение часа был установлен подозреваемый. Его задержали на одной из улиц Кентау. Он ранее был судим.

Оказалось, что он - один из знакомых пастуха, который ухаживал за домашним скотом. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый поджег жилище потерпевшего.

Досудебное расследование проводится по статье 202 УК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953277-ssora-muzhchin-privela-k-mnogomillionnomu-uscherbu-v-turkestanskoy-oblasti/