Судимого 23 раза казахстанца заподозрили в новом преступлении

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские Алматинской области задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в краже. При проверке выяснилось, что мужчина уже имеет 23 судимости, сообщается на официальной Facebook-странице ДП Алматинской области.

Как рассказали в полиции, в отделе по продаже мобильных телефонов одного из ТРЦ Карасайского района на камеры видеонаблюдения попало несколько краж, совершенных одним человеком.

Поскольку за совершением преступления охрана магазина наблюдала по камерам в режиме онлайн, на выходе из ТРЦ мужчину задержали. Прибывшие полицейские обнаружили и изъяли четыре телефона общей стоимостью 196 тысяч тенге.

Подозреваемым оказался 41-летний житель региона. При проверке по учетам выяснилось, что мужчина 23 раза привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, в том числе за грабеж.

"Свою криминальную деятельность он начал в 1999 году, получив за первую кражу 2 года лишения свободы. В 2002 году любитель наживы был осужден за грабеж к 5 годам лишения свободы, в 2007 году - лишился свободы на 3 года, в 2010 году - еще на 4 года и 9 месяцев и так далее", - говорится в сообщении.

В некоторых случаях, как отметили в полиции, ему удавалось избежать наказания в связи с примирением сторон.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Его подозревают также в краже денег из кассового аппарата в другом ТРЦ.

Учитывая криминальное прошлое казахстанца, на время досудебного расследования он помещен под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953191-sudimogo-23-raza-zhitelya-almatinskoy-oblasti-zapodozrili-v-novom-prestuplenii/