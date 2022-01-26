Мужчину, задержанного в Алматы, подозревают в ограблении магазина во время беспорядков

Изъятые товары. Фото: polisia.kz

24-летнего жителя Жамбылской области задержали алматинские полицейские. Его подозревают в нападении и ограблении магазина бытовой техники, расположенного по улице Райымбека, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Молодой человек был задержан сотрудниками УП Медеуского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В его квартире обнаружили товары, похищенные из магазина.

Найденная техника была изъята в качестве вещественных доказательств. Как выяснили полицейские, позже подозреваемый планировал сбыть награбленное.

На данный момент по этому делу проводится досудебное расследование "Кража, совершенная с проникновением в жилое, служебное или производственное помещение". Задержанный сейчас находится под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953162-muzhchinu-zaderzhannogo-v-almaty-podozrevayut-v-ograblenii-magazina-vo-vremya-besporyadkov/