Пострадавших от деятельности компании "Safari Mebel" ищут полицейские Алматы

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Алматинские полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества в отношении директора фирмы "Safari Mebel" и других лиц. С заявлениями по этому делу обратились уже 30 человек, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказал замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов, в материалах уголовного дела есть данные о том, что подозреваемые занимались мошенничеством.

По версии следствия, работники фирмы размещали рекламу в соцсетях и привлекали клиентов, обещая им изготовление и установку корпусной мебели.

"Чтобы войти в доверие и усыпить бдительность потенциальных заказчиков, подозреваемые делали замеры на определенный заказ, получали предоплату и даже заключали договоры, не имея при этом реальной возможности производства (мебели - прим. ред.)", - пояснил Абдрахманов.

Обманутые граждане в итоге не получали свои заказы, деньги им также никто не возвращал.

Общий материальный ущерб по делу на данный момент составляет более 15 миллионов тенге.

"Граждан, пострадавших от преступных действий указанных лиц, прошу связаться с нами по телефонам: +7 (707) 834-83-33 - Адиль Салаев; +7 (777) 250-68-37 - Ергали Ибраимов; +7 (701) 624-28-24 - Кайрат Касымбаев", - призвал замначальника ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953160-postradavshih-ot-deyatelnosti-kompanii-safari-mebel-ischut-politseyskie-almaty/