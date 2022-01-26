Разбойное нападение на ломбард в Актау: двое в масках вынесли ценности на 15 миллионов

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Двое неизвестных в медицинских масках совершили разбойное нападение на ломбард в Актау, откуда похитили деньги и ювелирные изделия на сумму около 15 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

По информации ведомства, 4 декабря 2021 года в 20.00 часов в дежурную часть управления полиции Актау поступил вызов о разбойном нападении в ломбард, расположенный в 6 микрорайоне.

Стражи порядка установили, что двое неизвестных в медицинских масках проникли в помещение через служебный вход. Затем, применив физическую силу в отношении кассира, открыто похитили деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.

Сумма ущерба составила около 15 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 19 января полицейские задержали одного из подозреваемых. 24-летний мужчина водворен в изолятор временного содержания.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.2 ст.192 УК РК (Разбой).

Напомним, ранее сообщалось, что разбойное нападение совершено на ломбард в Актау. Полиция начала поиск подозреваемых. Ущерб на тот момент еще не был определен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953152-razboynoe-napadenie-na-lombard-v-aktau-dvoe-v-maskah-vynesli-tsennosti-na-15-millionov/