3 миллиарда ущерба: вынесен приговор по делу о финпирамиде с сотнями вкладчиков в Актау

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В Актау осудили организатора финансовой пирамиды и нотариуса, которая оформляла мошеннические сделки. Подельники меньше чем за год обманули вкладчиков на 3 миллиарда тенге, передает телеканал КТК.

Потерпевшими по делу проходили больше 800 человек. Казахстанцы отдавали в ломбард деньги, машины и квартиры, поверив обещаниям о двойной и тройной прибыли.

Подсудимых обязали вернуть обманутым гражданам их деньги - кто-то отдал мошенникам десятки тысяч, кто-то - миллионы. Лишь около 30 пострадавших смогли получить свои машины обратно до того, как мошенники их продали.

В итоге организаторов финпирамиды отправили в колонию на 6,5 лет. Суд учел наличие у обоих несовершеннолетних детей. Причем организатор воспитывает ребенка один. А у его подельницы-нотариуса трое детей.

Третий и самый главный фигурант уголовного дела – создатель финансовой пирамиды – до сих пор в международном розыске. В отношении него возбуждено отдельное дело. Осужденных обязали выплатить ущерб всем вкладчикам.

"ТОО "Капитал плюс" именно были, существовал на территории Мангистауской области с ноября месяца 2019 года по февраль 2020 года. До этого данная компания называлась «Выгодный заем».

Была пирамида: самое главное – найти клиентов, показать, что производятся выплаты, заинтересовать лица. И, как "сарафанное" радио, они начали рассказывать друг другу, что я плачу, я вложил, у меня получилось – и у вас тоже получится", - сообщила судья Аида Булакбаева.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952974-3-milliarda-uscherba-vynesen-prigovor-po-delu-o-finpiramide-s-sotnyami-vkladchikov-v-aktau/