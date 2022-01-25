"Брат истек кровью": 28-летнего мужчину убили в кафе в Карагандинской области

В ноябре прошлого года в Сатпаеве был убит 28-летний Даулетбек Алтынбеков. Мужчина получил ножевое ранение в бедренную артерию в кафе и умер от обильной кровопотери. Родные погибшего недовольны следственными действиями и уверены, что подозреваемого пытаются увести от сурового наказания. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.
"Мой брат был убит в ночь с 21 на 22 ноября в кафе. Его ранил посетитель, с которым, как оказалось, у брата и ранее были стычки. Даулетбек приехал туда за девушкой, увидев подозреваемого, хотел уехать. Но не успел. Тот напал на него с ножом.
Удар пришелся в бедренную артерию. Нож он взял на кухне кафе. Это рассказали свидетели. После ранения он продолжил избивать моего брата, который истекал кровью. Даулетбек там и умер. Судмедэксперты сказали, что у него не было шансов. Он потерял много крови и не мог дать отпор", - рассказала Нышанкүл Топшақ.
После случившегося подозреваемый был задержан. Ему вменили статью "Убийство". Но позже, по словам Нышанкүл, следствие вдруг изменило свое мнение.
"Теперь нас пытаются убедить, что это было причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть. Это более мягкая статья Уголовного кодекса, с которой мы не согласны.
Но следователь сказал, что дело уже переквалифицировали. Более того, в полицию вызвали маму и сказали, что дело с такой квалификацией уже передали в прокуратуру, а затем оно уйдет в суд. Мы в шоке. Ведь есть свидетели, которые рассказали, как все было. Но их показания не берутся в расчет.
Следователь верит больше подозреваемому, чем очевидцам. Мы писали об этом в Генпрокуратуру, МВД. Мы уверены, что его просто хотят отмазать от сурового наказания", - добавила девушка.
Даулетбек - единственный сын в семье. У него остались мать и сестра. Они надеются на справедливое расследование и требуют наказать подозреваемого по всей строгости закона.
В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области ответили на жалобу сестры погибшего. В ведомстве заявили, что уголовное дело еще не передано в прокуратуру и никакой переквалификации статьи не было.
"Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Проводятся дополнительные следственные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы в отношении подозреваемого. Также принимаются меры к установлению иных свидетелей и очевидцев преступления", - отметили в пресс-службе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952935-brat-istek-krovyu-28-letnego-muzhchinu-ubili-v-kafe-v-karagandinskoy-oblasti/