"Брат истек кровью": 28-летнего мужчину убили в кафе в Карагандинской области

Даулетбек Алтынбеков. Фото: из семейного архива

В ноябре прошлого года в Сатпаеве был убит 28-летний Даулетбек Алтынбеков. Мужчина получил ножевое ранение в бедренную артерию в кафе и умер от обильной кровопотери. Родные погибшего недовольны следственными действиями и уверены, что подозреваемого пытаются увести от сурового наказания. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мой брат был убит в ночь с 21 на 22 ноября в кафе. Его ранил посетитель, с которым, как оказалось, у брата и ранее были стычки. Даулетбек приехал туда за девушкой, увидев подозреваемого, хотел уехать. Но не успел. Тот напал на него с ножом.

Удар пришелся в бедренную артерию. Нож он взял на кухне кафе. Это рассказали свидетели. После ранения он продолжил избивать моего брата, который истекал кровью. Даулетбек там и умер. Судмедэксперты сказали, что у него не было шансов. Он потерял много крови и не мог дать отпор", - рассказала Нышанкүл Топшақ.

После случившегося подозреваемый был задержан. Ему вменили статью "Убийство". Но позже, по словам Нышанкүл, следствие вдруг изменило свое мнение.

Даулетбек Алтынбеков. Фото: из семейного архива

"Теперь нас пытаются убедить, что это было причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть. Это более мягкая статья Уголовного кодекса, с которой мы не согласны.

Но следователь сказал, что дело уже переквалифицировали. Более того, в полицию вызвали маму и сказали, что дело с такой квалификацией уже передали в прокуратуру, а затем оно уйдет в суд. Мы в шоке. Ведь есть свидетели, которые рассказали, как все было. Но их показания не берутся в расчет.

Следователь верит больше подозреваемому, чем очевидцам. Мы писали об этом в Генпрокуратуру, МВД. Мы уверены, что его просто хотят отмазать от сурового наказания", - добавила девушка.

Даулетбек - единственный сын в семье. У него остались мать и сестра. Они надеются на справедливое расследование и требуют наказать подозреваемого по всей строгости закона.

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области ответили на жалобу сестры погибшего. В ведомстве заявили, что уголовное дело еще не передано в прокуратуру и никакой переквалификации статьи не было.

"Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Проводятся дополнительные следственные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы в отношении подозреваемого. Также принимаются меры к установлению иных свидетелей и очевидцев преступления", - отметили в пресс-службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952935-brat-istek-krovyu-28-letnego-muzhchinu-ubili-v-kafe-v-karagandinskoy-oblasti/