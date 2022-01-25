Полицейские об избиении ребенка в детсаду в Нур-Султане: Вина подозреваемой полностью доказана

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В столичной полиции заявили, что вина подозреваемой в избиении ребенка в местном детсаду уже доказана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Как сообщили в полиции, по факту преступления в садике "Алан" было открыто уголовное дело по статье 140 УК РК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником воспитательного учреждения соединенное с жестоким обращением").

"Вина подозреваемой была полностью доказана.

25 января текущего года уголовное дело окончено и направлено в суд для принятия процессуального решения", - сказал заместитель начальника ДП Муратжан Шакеров.

Напомним, что ранее жительница столицы заявила, что ее двухлетнюю дочь избили в детском саду - ребенок вернулся домой с синяками и следами удушья.

По словам родителей, воспитательница практически призналась в содеянном: она собрала всех в группе, чтобы попросить прощения, однако многие, узнав об избиении ребенка, уже забрали своих детей из учреждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952884-politseyskie-ob-izbienii-rebenka-v-detsadu-v-nur-sultane-vina-podozrevaemoy-polnostyu-dokazana/