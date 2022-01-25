Жительницу Туркестанской области обокрали на сумму более 2 млн тенге

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Женщина заявила о том, что из ее квартиры похитили наличные и ценные вещи. Сотрудники Департамента полиции Туркестанской области задержали подозреваемого в нескольких квартирных кражах, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

В полицию обратилась жительница Сайрамского района, заявив, что ночью в ее дом проникли злоумышленники и похитили деньги и драгоценности. Были вынесены золотые изделия, ювелирные украшения и часы. Общая стоимость похищенного составила более 2 млн тенге.

Прибыв на место преступления, полицейские изучили записи с камер наблюдения и показания свидетелей. Было установлено, что вор вскрыл пластиковое окно в доме потерпевшей и таким образом сумел проникнуть внутрь.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след подозреваемого. Им оказался молодой человек, проживающий в Шымкенте. В полиции отметили, что злоумышленник знал о том, когда хозяйки не будет дома, и потому воспользовался этим моментом.

У подозреваемого в качестве вещественного доказательства были изъяты брендовые наручные часы. Утверждается, что похищенные ценности злоумышленник сбывал в ломбард, а наличные тратил на собственные нужды, в том числе и на азартные игры.

Следствие считает, что подозреваемый причастен по меньшей мере к 10 квартирным кражам на территории Сайрамского, Сарыагашского и Арысского районов Туркестанской области. На данный момент проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража" и устанавливается, мог ли подозреваемый быть причастен к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952820-zhitelnitsu-turkestanskoy-oblasti-obokrali-na-summu-bolee-2-mln-tenge/