Женщина три месяца не могла забрать свою дочь у родителей мужа после развода в Экибастузе

Фото: ДП Павлодарской области

Жительница Экибастуза после тщетных попыток забрать свою дочь у родителей бывшего мужа решила обратиться в полицию. Как выяснилось, супруг ушел от женщины в другую семью, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Павлодарской области.

В ведомстве рассказали, что жительница Экибастуза на протяжении трех месяцев пыталась вернуть дочь, которой всего 2 года и 8 месяцев.

"Воевать" приходилось с родителями бывшего супруга, пока тот строил новые отношения уже в другой семье.

"Когда муж ушел в другую семью, ее выгнали, а ребенка оставили жить с родителями, хотя в документах в графе "отец" ничего не прописано", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Здесь отметили, что женщине удалось вернуть ребенка.

В ведомстве добавили, что с начала года в Павлодарской области уже лишили родительских прав 26 человек, восстановить их смогли лишь двое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952815-zhenschina-tri-mesyatsa-ne-mogla-zabrat-svoyu-doch-u-roditeley-muzha-posle-razvoda-v-ekibastuze/