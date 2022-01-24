Мужчина избил родственника за оскорбление матери в Алматинской области

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В Алматинской области за избиение родственника задержан мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

15 января около 18.00 часов полицейским Енбекшиказахского района поступило сообщение из больницы Есика о госпитализации 31-летнего жителя села Кызылжар.

Врачи диагностировали у мужчины травматический пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости - прим. ред.).

По словам потерпевшего, он был избит на улице неизвестными. Факт зарегистрировали по статье 107 части 1 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Стражи порядка в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали 42-летнего жителя села Каракемер, который приходится двоюродным братом пострадавшего.

Подозреваемый пояснил, что нанес телесные повреждения родственнику во дворе дома за то, что тот оскорбил его мать. Проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952727-muzhchina-izbil-rodstvennika-za-oskorblenie-materi-v-almatinskoy-oblasti/