Пенсионер из Нур-Султана пригласил домой новую знакомую и лишился телефона

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В полицию города Нур-Султан обратился 63-летний мужчина, который заявил о краже имущества. По его словам, его обокрала 52-летняя женщина, с которой он познакомился в социальных сетях, сообщает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказал потерпевший, он пригласил новую знакомую к себе домой. После некоторого количества выпитого алкоголя мужчина зашел в ванную. Тогда, по версии полиции, гостья воспользовалась отсутствием хозяина, забрала его мобильный телефон и покинула квартиру.

О похожем происшествии сообщила еще одна жительница столицы. В этом случае подозрение полицейских пало на 22-летнего парня, с которым потерпевшая была знакома лично. Предполагается, что молодой человек зашел к ней в гости, а когда женщина вышла в магазин – скрылся, забрав банковскую карту.

На счету у потерпевшей было 300 тыс. тенге. Как сообщают полицейские, деньги злоумышленник успел потратить.

Оба подозреваемых были задержаны сотрудниками полиции. На данный момент ведется расследование и устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952723-pensioner-iz-nur-sultana-priglasil-domoy-novuyu-znakomuyu-i-lishilsya-telefona/