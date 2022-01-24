335 тысяч тенге похитили с банковской карты пенсионерки из Темиртау

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Жительницу Темиртау подозревают в краже денежных средств с банковской карты пенсионерки, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Преступление произошло в конце прошлого года. В Старогородской отдел полиции УП Темиртау обратилась 63-летняя жительница города, которая пояснила, что кто-то похитил с ее банковской карты 335 тыс. тенге.

Стражи порядка узнали, что доступ к банковской карте также имела 37-летняя знакомая потерпевшей. Выяснилось, что пенсионерка доверяла женщине: та помогала приводить в порядок квартиру, приобретала продукты питания.

Помощницу пенсионерки задержали по подозрению в краже. Женщина созналась в содеянном. Расследование ведется по статье УК РК "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952712-335-tysyach-tenge-pohitili-s-bankovskoy-karty-pensionerki-iz-temirtau/