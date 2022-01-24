Жителей Нур-Султана обманули, обещая помощь в оформлении ипотеки

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Жительницу столицы задержали по подозрению в мошенничестве, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султан. По словам обманутых, женщина предлагала помощь в оформлении выгодной ипотеки по низким процентам.

По версии следствия, женщина распространяла слухи о том, что у нее есть связи в банке, с помощью которых она якобы может помочь оформить ипотеку по очень выгодным процентам. Эта информация передавалась через знакомых по принципу "сарафанного радио".

В течение прошлого года ей удалось обмануть четырех граждан. Потерпевшие отдавали подозреваемой первоначальный взнос, но женщина дальнейшие условия сделки не выполняла. За каждую из сделок она получала не менее 600 тыс. тенге.

Полицейским удалось задержать 38-летнюю женщину, которую подозревают в совершении данных афер. Она признала свою вину и сейчас сотрудники следствия выясняют детали и расследуют возможность ее причастности к другим подобным преступлениям.

На данный момент в отношении подозреваемой заведено уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Ей может грозить ограничение свободы на срок до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952660-zhiteley-nur-sultana-obmanuli-obeschaya-pomosch-v-oformlenii-ipoteki/