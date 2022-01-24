Школьники устроили стрельбу из окна многоэтажки в Павлодаре

Фото: ДП Павлодарской области

Компания школьников, собравшаяся дома у одного из друзей, решила проверить предмет, похожий на пистолет, который принес один из подростков. Стрелять они стали из окна многоэтажки. В полицию с заявлением обратился 34-летний мужчина, стекла которого повредили дети, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Сообщение в полицию поступило ближе к 6 вечера 23 января. 34-летний мужчина рассказал, что неизвестные обстреляли окна его балкона на высоте третьего этажа в доме по улице Бухар Жырау в Павлодаре.

Стражи порядка принялись искать злоумышленников, которыми оказались ученики нескольких городских школ.

"Полицейскими установлены семеро несовершеннолетних в возрасте 13-15 лет, учащиеся школ Павлодара №6, 16, 24, 29 и 34.

23 января около 15.30 часов дети собрались у друга, чтобы поиграть в компьютерные игры. Один из подростков принес с собой предмет, похожий на пистолет, который он взял у своего знакомого.

Ради интереса подростки вышли на балкон, где пятеро по очереди произвели выстрелы, проверяя работоспособность и поражение цели", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Пули попали в окно квартиры дома напротив. Правоохранители предмет, похожий на пистолет, изъяли, его направили на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В полиции отметили, что ответственность понесут родители детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952654-shkolniki-ustroili-strelbu-iz-okna-mnogoetazhki-v-pavlodare/