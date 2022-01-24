Туристка показала нацистский жест перед входом в Освенцим и была арестована

Вывеска перед лагерем смерти в Освенциме. Фото: Pixabay

Полиция задержала женщину, которая сделала нацистское приветствие перед входом в бывший концлагерь, передает Би-би-си.

29-летняя гражданка Нидерландов, имя которой не разглашается, показала нацистский жест прямо на фоне вывески "Arbeit macht frei" ("Работа освобождает") перед входом в бывший лагерь смерти Освенцим-Биркенау в Польше.

Женщина позировала своему мужу, который в этот момент ее фотографировал.

Местная полиция предъявила ей обвинения в пропаганде нацисткой культуры. Ее оштрафовали. Сообщается, что голландка согласилась выплатить штраф и заявила, что это было неудачной шуткой с ее стороны.

В худшем случае человек, пропагандирующий нацистскую культуру в Польше, может получить до двух лет тюрьмы.

Лагерь смерти в польском городе Освенцим был создан нацистской Германией в 1939 году. Там было убито не менее 1,1 млн человек, из которых почти миллион были евреями.

Это не первый раз, когда туристы демонстрируют неуважение жертвам деяний нацистов. В 2013 году два гражданина Турции сделали такой же жест перед входим в этот концлагерь и были приговорены к шести месяцам тюрьмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952630-turistka-pokazala-natsistskiy-zhest-pered-vhodom-v-osventsim-i-byla-arestovana/