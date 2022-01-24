Подросток разъезжал по Кокшетау на угнанном автомобиле

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15-летнего жителя Кокшетау обнаружили полицейские за рулем угнанного авто, сообщается на официальной Instagram-странице департамента полиции Акмолинской области.

Как рассказали в правоохранительных органах, 19 января в полицию обратилась жительница села Акколь. Она сообщила, что вечером ее автомобиль марки Mazda был угнан со двора дома. Сумма ущерба составила 1 млн тенге.

Полицейским удалось отследить автомобиль по камерам видеонаблюдения - машину заметили в Кокшетау. Когда же стражи порядка остановили машину, за рулем оказался 15-летний житель областного центра.

Полиция начала расследование по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Автомобиль водворили на штрафстоянку. В отношении подростка избрана мера процессуального принуждения "поручительство родителей".

Между тем в Павлодаре подростку пришлось извиняться за видео в TilTok, на котором он выбрасывает за забор набережной уличную урну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952577-podrostok-razezzhal-po-kokshetau-na-ugnannom-avtomobile/