Парни с пистолетом избили трех школьников в метро в Алматы

Фото: instagram.com/krisp_almaty

Жительница Алматы в соцсетях рассказала, как стала свидетельницей избиения трех школьников в алматинском метрополитене. Ситуацию прокомментировал замглавы департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов, передает корреспондент NUR.KZ.

Фотографиями поделилась подписчица Instagram-страницы krisp_almaty.

По словам женщины, 21 января примерно в 6 часов вечера она возвращалась домой с работы и стала свидетельницей, как в подземном переходе на станции метро "Райымбек батыра" двое парней избили троих школьников.

"Двое парней на ровном месте ни за что избили троих школьников. Один из парней достал пистолет, представляете?! Начал угрожать им... Средь белого дня ходят с пистолетом", - возмутилась женщина.

На публикацию отреагировал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

"Проверка была поручена сотрудникам УП Жетысуского района. Подозреваемые лица в настоящее время установлены и задержаны. Дело на контроле в департаменте полиции города", - написал Абдрахманов в комментариях под постом.

Полицейский также добавил, что задержанные являются несовершеннолетними.

Материалы дела сейчас находятся в производстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952538-parni-s-pistoletom-izbili-treh-shkolnikov-v-metro-v-almaty/