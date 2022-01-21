Жамбылца поймали с крупной партией гашиша в Караганде (видео)

Пакеты с гашишем. Кадр из видео: polisia.kz

Карагандинское полицейские задержали уроженца Шуского района Жамбылской области, у которого обнаружили три пакета с гашишем, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как пояснил начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Ерлан Омарбеков, за подозреваемым наблюдали еще с периода подготовки преступления.

Когда полиция получила информацию, что мужчина приобрел билет на поезд до Караганды, стражи порядка подготовились к его задержанию.

В 5 часов утра, сразу по прибытии в город, подозреваемого "встретили" сотрудники областного подразделения по противодействию наркопреступности.

У него изъяли дорожную сумку, в которой находились три пакета с 32,5 кг гашиша. Мужчину поместили в ИВС.

В ведомстве подчеркнули, что вес изъятого гашиша относится к особо крупному размеру и предусматривает наказание в виде от 10 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952302-zhambyltsa-poymali-s-krupnoy-partiey-gashisha-v-karagande-video/