Трое грабителей напали на женщину в Караганде

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Около полуночи 18 января в Ново-Майкудукский отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение об ограблении в одном из микрорайонов города, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Уже через несколько минут на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и стражи порядка из полка патрульной полиции.

41-летняя пострадавшая пояснила, что в момент преступления возвращалась домой с работы и проходила мимо многоэтажного дома, разговаривая по телефону.

Далее, по словам женщины, неожиданно к ней подошли трое неизвестных. Применив силу, они отобрали у потерпевшей смартфон и скрылись.

По горячим следам полицейские задержали трех молодых людей в возрасте 23, 18 и 17 лет. Они дали признательные показания.

Вещественное доказательство по делу было изъято. Начато расследование уголовного дела по статье 191 УК РК "Грабеж".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952301-troe-grabiteley-napali-na-zhenschinu-v-karagande/