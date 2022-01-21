25 человек сняли в аренду одну и ту же квартиру в Нур-Султане

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В столичной полиции граждан предупредили об интернет-мошенниках. Стражи порядка рассказали о раскрытых случаях мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

По данным правоохранителей, за 2021 год в столице было раскрыто более 600 преступлений, связанных с интернет-мошенничеством. 127 человек были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

Сумма ущерба, возмещенного потерпевшим, составила порядка 55 млн тенге.

Отмечается, что из общей массы случаев мошенничества выделяются те, что связаны с онлайн-покупками в соцсетях: мошенники создают фейковые объявления и продают несуществующие товары с большими скидками: смартфоны, мебель, золотые изделия и так далее.

Также указывается, что только за "аренду" квартир в столице задержано 8 лиц. Одна из них - 32-летняя женщина, которая всего за день "сдала" одну квартиру 25 астанчанам и получила 800 тысяч тенге. В настоящее время она находится в следственном изоляторе.

Еще 18 задержанных предлагали "услуги" по "раскрутке" денег. В качестве примера полицейские привели 26-летнего жителя Туркестанской области, который обманул 120 человек, пообещав "раскрутить" их деньги на спортивных ставках.

Потерпевшие нашли его фейковую страницу в Instagram и решили заработать, вложив деньги вслепую.

Еще один вид мошенничества - звонки на телефоны держателей карт. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков и сообщали, что на них собираются оформить кредит, либо о попытке проведения мошеннической операции.

Далее они выманивали пароли либо просили перечислить деньги на надежный счет, тем самым получая доступ к счетам, и совершали хищения с карт.

Пострадали от действий мошенников и пользователи сайтов частных объявлений. Продавцам товаров на сайте мошенники предлагали услуги доставки, которой не существует.

Злоумышленники отправляли ссылку, схожую с настоящим сайтом, и просили заполнить анкету с реквизитами банковской карты. От таких действий пострадали 400 граждан.

Чтобы предотвратить новые случаи мошенничества в Сети, в Департаменте полиции астанчан попросили придерживаться следующих советов:

не передавать реквизиты банковских карт, CVV-коды и пароли;

отказаться от предоплаты, не удостоверившись в наличии товара и его качестве;

во избежание оформления онлайн-кредитов не передавать свои персональные данные посторонним лицам;

не участвовать в сомнительных акциях по приумножению денег;

проверять достоверность предоставляемых услуг (доставка, аренда недвижимости, раскрутка денег на ставках и другие).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952292-25-chelovek-snyali-v-arendu-odnu-i-tu-zhe-kvartiru-v-nur-sultane/