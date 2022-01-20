Стрельбой закончился конфликт сельчан в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Ссора неприятелей закончилась стрельбой в Алматинской области, пострадали 2 человека, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В больницу с огнестрельными ранениями 1 января поступили 23-летний житель села Бижаново и 24-летний житель села Шелек. Информацию об этом сообщили в Шелекский отдел полиции Енбекшиказахского РУП.

Факт был зафиксирован в ЕРДР по статье "Покушение на убийство".

В пресс-службе ДП региона рассказали, что стражи порядка в течение 7 часов задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний сельчанин.

Он признался в содеянном и сообщил, что стал участником конфликта в одном из кафе села Бижаново с двумя парнями, с которыми ранее имел неприязненные отношения.

Подозреваемый заявил, что в момент конфликта он был трезв, а пострадавшие пьяны.

"Желая напугать хулиганов, подозреваемый сходил домой и взял незаконно хранящееся ружье 12 калибра, который он якобы нашел в горах. После двух выстрелов в землю, они не успокоились и продолжали его оскорблять. В последствии он произвел в них еще два выстрела, ранив одного в живот, второго в ногу", - сообщили в ДП.

Оружие изъято. Подозреваемому лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952219-strelboy-zakonchilsya-konflikt-selchan-v-almatinskoy-oblasti/