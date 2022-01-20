Мужчину насильно напоили и забрали у него двух овец в Туркестанской области

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В Туркестанской области мужчина заявил о том, что на его территорию проникли злоумышленники, силой заставили выпить алкоголь, а затем ограбили. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

В дежурную часть Созакского отделения полиции обратился мужчина. Он рассказал, что к нему на хозподворье, которое находится вблизи села Шолак-Корган, заявились трое малознакомых человек. Чтобы проникнуть в помещение, они взломали входную дверь.

Подозреваемые насильно напоили потерпевшего и требовали отдать им металлолом, лежащий на заднем дворе. Когда мужчина отказался это сделать, злоумышленники забрали двух овец.

Потерпевший заявил, что нанесенный ему ущерб составил около 150 тысяч тенге.

На место преступления прибыли оперативники, которые, изучив все детали и показания свидетелей, определили местоположение подозреваемых, которыми оказались односельчане потерпевшего. Злоумышленников задержали на месте их проживания.

По этому случаю было заведено дело по статье 191 УК РК “Грабеж”. Сейчас идет досудебное расследование. Украденные овцы изъяты и возвращены владельцу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952149-muzhchinu-nasilno-napoili-i-zabrali-u-nego-dvuh-ovets-v-turkestanskoy-oblasti/