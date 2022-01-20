"Так получилось": мужчина помочился на памятник в Павлодарской области

Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar

Жители одного из сел Павлодарской области обратились к участковому инспектору. Их возмутило поведение мужчины, который днем бесцеремонно справил нужду на памятник воинам-афганцам. Его задержали. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

Поведение мужчины возмутило сельчан, которые пожаловались в полицию. При выяснении обстоятельств случившегося мужчина заявил, что ничего не делал.

"Не виноват я, так получилось", - заявил он.

Однако уйти от ответственности ему не удалось, так как момент правонарушения попал на камеру видеонаблюдения.

В отношении 48-летнего мужчины было возбуждено административное производство по ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

Материал рассмотрен в суде. Он оштрафован на 5 МРП (15 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952077-tak-poluchilos-muzhchina-pomochilsya-na-pamyatnik-v-pavlodarskoy-oblasti/