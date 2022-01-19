Пенсионер из Темиртау взял кредит и заявил о мошенничестве, чтобы не возвращать деньги

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Темиртау пенсионер заявил о мошенничестве, чтобы не платить по кредиту, сообщает официальный сайт МВД Polisia.kz.

17 января 64-летний житель города Темиртау обратился в Старогородский отдел полиции. Он сообщил, что некто якобы оформил кредит в банке на его имя. Сумма займа составила 500 тысяч тенге. Пенсионер даже назвал полиции того, кто, по его мнению, мог это сделать.

Тем не менее, после проверки полученной информации стало ясно, что подозреваемый не имеет никакого отношения к данному кредиту. Более того, полицейские получили доказательства того, что заявитель сам оформил заем в банке и пытался ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, чтобы не возвращать деньги.

Сейчас ведется расследование, после чего будут приняты окончательные решения по данному делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951953-pensioner-iz-temirtau-vzyal-kredit-i-zayavil-o-moshennichestve-chtoby-ne-vozvraschat-dengi/