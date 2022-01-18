Расфасованные синтетические наркотики нашли у женщины в квартире в Шымкенте

Подозреваемая, оперативники и найденное вещество. Фото: polisia.kz

Женщину, подозреваемую в сбыте синтетического наркотика, задержали в Шымкенте. В ее квартире обнаружили запрещенные вещества, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

На съемной квартире в городе Шымкент проводился обыск, в рамках оперативно-розыскных мероприятий по противодействию наркопреступности.

Сотрудники Департамента полиции Туркестанской области задержали женщину, которую подозревают в сбыте наркотиков в особо-крупном размере. В ее спальне, среди постельного белья было обнаружено порошкообразное вещество. Проведенная экспертиза показала, что это вещество является синтетическим наркотиком.

Сейчас, пока проводится досудебное расследование, подозреваемая находится под стражей. Следователи ищут каналы, по которым поставлялись наркотические вещества. Заведены дела по статьям 296 УК “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта” и 297 УК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”.

Также, на въезде в город Туркестан в машине марки Toyota был обнаружен сверток с веществом, которое по результатам экспертизы оказалось синтетическим наркотиком. Водитель был под действием наркотических веществ.

Досмотр задержанного. Фото: polisia.kz

На данный момент он задержан и в его отношении заведено уголовное дело по статье 296 части 2 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

Досмотр задержанного. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951704-rasfasovannye-sinteticheskie-narkotiki-nashli-u-zhenschiny-v-kvartire-v-shymkente/