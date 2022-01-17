Грабители вынесли из магазина в Темиртау 400 тыс. тенге и мясо

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В Темиртау были задержаны двое мужчин, подозреваемых в совершении серии ограблений, сообщается на официальном сайте МВД Казахстана Polisia.kz.

В конце прошлого года в Управление полиции города Темиртау стали поступать сообщения о серии краж в продуктовых магазинах и офисных зданиях. Основываясь на полученных данных с мест преступлений, было установлено, что ограбления совершались одними и теми же лицами.

Сумма ущерба нанесенного одному из магазинов составила более полумиллиона тенге. Грабители вынесли мясную продукцию и 400 тыс. тенге наличными из кассы. Также злоумышленники проникали в офисы различных компаний и вскрывали сейфы. Во всех случаях они попадали в здания через окна.

7 января были задержаны двое подозреваемых в этих преступлениях мужчин в возрасте 31 года и 26 лет. Позже они признали свою вину и дали соответствующие показания, сообщили в полиции. Один из задержанных на данный момент находится в следственном изоляторе.

Были заведены уголовные дела по статье 188 УК РК "Кража". Сейчас продолжается расследование для установления причастности подозреваемых к другим подобным делам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951489-grabiteli-vynesli-iz-magazina-v-temirtau-400-tys-tenge-i-myaso/