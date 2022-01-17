Сотрудники ломбарда присвоили 26 млн тенге в Жезказгане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Почти 26 миллионов тенге присвоили сотрудники ломбарда в Жезказгане. С заявлением в полицию 11 января обратилось руководство коммерческой организации, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Руководство одного из ломбардов Жезказгана сообщило, что во время очередной ревизии обнаружилось хищение крупной суммы денег и золотых изделий. Сумма ущерба составила 25 млн 850 тысяч тенге.

Стражи порядка установили, что к преступлению причастны два эксперта-оценщика и аудитор - женщины в возрасте от 29 до 30 лет, а также 33-летняя жительница города и 35-летний мужчина.

Подозреваемых задержали, они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951484-sotrudniki-lombarda-prisvoili-26-mln-tenge-v-zhezkazgane/