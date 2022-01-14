Миллионы вымогали у бизнесмена в Актюбинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Актобе 37-летний предприниматель был вынужден обратиться в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

37-летний бизнесмен рассказал, что неизвестные вымогают у него крупную сумму денег.

По словам потерпевшего, в конце декабря 2021 года четверо мужчин на съемной квартире путем применения насилия завладели его денежными средствами в сумме 400 тысяч тенге и требовали еще 2,5 миллиона.

В ходе проведения оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны.

В отношении них проводится досудебное расследование по ст.194 УК РК (Вымогательство), за которое предусмотрено наказание в виде лишение свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951266-milliony-vymogali-u-biznesmena-v-aktyubinskoy-oblasti/