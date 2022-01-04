Задержаны подозреваемые в нападении на гражданина Индии и налете на клуб в Алматы

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

27-летних жителей Туркестанской области задержали в Нур-Султане и доставили в Алматы. Ранее судимых за кражи парней подозревают в нападении на гражданина Индии с целью ограбления и налете на лото-клуб в южной столице, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Во время досудебного расследования установлено, что молодые люди в Алматы в канун Нового года напали на гражданина Индии и ограбили его, а также совершили налет на лото-клуб.

В обоих случаях злоумышленники использовали травматический пистолет. У иностранца они забрали сотовый телефон и деньги, а в лото-клубе их "выручка" составила 2 млн тенге. Кроме того, охранник заведения получил огнестрельное ранение.

Фото: polisia.kz

"Благо, он жив", - отметил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

Для раскрытия серии дерзких преступлений была создана специальная следственно-оперативная группа.

Подозреваемых оперативники задержали в Нур-Султане и этапировали в Алматы. Выяснилось, что задержанные также могут быть причастны к ограблению лото-клуба в Карасайском районе Алматинской области. Сейчас оба помещены под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949705-zaderzhany-podozrevaemye-v-napadenii-na-grazhdanina-indii-i-nalete-na-klub-v-almaty/