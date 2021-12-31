Астанчанин через окно залез в чужой дом и оказался под следствием

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полиция Нур-Султана задержала 48-летнего жителя столицы - по версии правоохранителей, он проник в чужой дом, чтобы совершить кражу, но не успел из-за неожиданно вернувшейся хозяйки жилища, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Как рассказали в полиции, мужчина вечером шел по частному сектору на улице Сейфуллина и увидел, что в одном из домов приоткрыто окно. Решив совершить кражу, он залез через окно в дом, но был застигнут хозяйкой жилища, которая зашла со двора.

В итоге, ничего не успев украсть, мужчина сбежал через окно.

Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 48-летний житель столицы. Он уже дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подозреваемого водворили в ИВС, правоохранители проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

Между тем полицейские попросили горожан проявлять бдительность и не оставлять свое жилище без присмотра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949449-astanchanin-cherez-okno-zalez-v-chuzhoy-dom-i-okazalsya-pod-sledstviem/