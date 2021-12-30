Предлагал "помощь" с "таможенной очисткой": предполагаемого мошенника поймали в Алматы

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38-летнего уроженца Жамбылской области подозревают в мошенничестве: по мнению алматинской полиции, он предлагал своим жертвам помощь с "таможенной очисткой" товаров, ввозимых из Китая, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков, фигурант предлагал своим "клиентам" услуги по беспрепятственному прохождению товаров на таможенной границе с Китаем.

За свою помощь он взял деньги в размере 10 тысяч долларов, однако никаких услуг в итоге не оказал.

"После этого злоумышленник еще несколько раз оказывал подобные “услуги”, а полученные денежные средства тратил по своему усмотрению", - подчеркнул Искаков.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В отношении подозреваемого открыли уголовное дело по статье 190, часть 3, пункт 4 УК РК. На данный момент следствие доказало уже два преступных эпизода, однако полицейские уверены, что пострадавших от рук этого человека может быть гораздо больше.

Полицейские призвали всех граждан, пострадавших от действий указанного лица, обратиться по телефонам: 8 (708) 707-92-02; 8 (705) 555-77-63; 8 (775) 747-77-78.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949394-predlagal-pomosch-s-tamozhennoy-ochistkoy-predpolagaemogo-moshennika-poymali-v-almaty/