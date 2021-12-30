Осужденного за халатность экс-чиновника отпустили по амнистии в Актобе

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В Актобе вынесен приговор в отношении экс-директора ТОО "КТП" Яна Вишенина за хищение 94 млн тенге. Также по этому делу за халатность осудили бывшего замруководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Дастана Аманова, но освободили его от основного наказания в связи с юбилейной амнистией, передает "Диапазон".

В уголовном суде было рассмотрено дело по факту хищения бюджетных средств при капитальном ремонте дороги.

Бывшего генерального директора ТОО "КТП" Яна Вишенина обвиняли в мошенничестве, а экс-заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Актюбинской области Дастана Аманова в халатности.

Следствие установило, что в 2016 году ТОО выполняло госзаказ по ремонту участка дороги Шубаркудук - Уил - Кобда - Соль-Илецк.

Руководитель подрядной компании Ян Вишенин решил похитить часть выделенных средств. Для этого в акты выполненных работ он сначала вносил реальную информацию, а позже фирма стала выполнять заниженный объем, не соответствующий ПСД. При этом в отчетной документации указывались неверные данные.

Ответственный за строительство дорог по госпрограмме Дастан Аманов, не проверяя достоверность информации, подписывал документы, на основании которых подрядчику перечисляли деньги. Тем самым проявил халатность, в результате чего ущерб государству составил 94 млн тенге.

В итоге Ян Вишенин получил 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Под стражу его взяли после оглашения приговора, до этого он находился под домашним арестом. Суд также обязал его полностью возместить ущерб.

Дастана Аманова приговорили к 2 годам заключения и на 3 года запретили занимать руководящие должности в коммерческих и государственных структурах.

Но в связи с амнистией в честь 30-летия независимости Казахстана он был освобожден от основного наказания в виде лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949330-osuzhdennogo-za-halatnost-eks-chinovnika-otpustili-po-amnistii-v-aktobe/