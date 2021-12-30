Соседка по съемной квартире похитила золото у жительницы Кокшетау

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Девушка проживала вместе со знакомой в съемной квартире в Кокшетау и не подозревала, что соседка может ее обокрасть. Однако это случилось. Подозреваемую задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В дежурную часть управления полиции Кокшетау 27 декабря обратилась девушка и рассказала, что с 25 по 26 декабря из квартиры, в которой она проживает, были похищены принадлежащие ей золотые изделия на сумму около 200 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемую. Ею оказалась 21-летняя уроженка Степногорска, знакомая заявительницы, проживающая вместе с ней в съемной квартире.

Подозреваемая пояснила, что часть похищенного имущества заложена ею в ломбард. Расследование проводится по ст.188 ч.1 УК РК (Кража).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949287-sosedka-po-semnoy-kvartire-pohitila-zoloto-u-zhitelnitsy-kokshetau/