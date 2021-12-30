Десятки миллионов похитили на госзакупках в Павлодаре (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

Хищения выявили при строительстве наружных сетей и благоустройстве домов жилого комплекса "Сарыарка" в Павлодаре, а также при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в пригородном поселке Ленинский. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

Следствие установило, что Ахметов с целью хищения бюджетных средств в 2016-2017 годах приобрел ТОО "АзияСпецСтрой", ТОО "Ман-кожа" и ТОО "Репер-СК". Предприятия были зарегистрированы на подставных лиц, в дальнейшем бизнесмен от их имени участвовал в госзакупках.

"Ахметов по предварительному сговору с Бекеевым, Культумановым, Сагинаевым и Габбасовым по договорам о госзакупках подписал акты выполненных работ, которые фактически не выполнены, тем самым государству причинен ущерб на общую сумму свыше 59 миллионов тенге", - отметили в пресс-службе АФМ РК.

В итоге все пятеро предстали перед судом. Ахметов был приговорен к 8 годам лишения свободы, Бекеев - к 3 годам, Культуманов, Сагинаев и Габбасов получили от 2 до 3 лет ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949259-desyatki-millionov-pohitili-na-goszakupkah-v-pavlodare-video/