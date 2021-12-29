“Синтетику” изъяли у жителя Мангистауской области (фото)

Фото с места событий: Polisia.kz

Синтетическое наркотическое средство “мефедрон” изъяли стражи порядка у жителя Мангистауской области, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

28-летний житель села Баскудык был задержан сотрудниками полиции 27 декабря в ходе ОРМ на территории Актау.

В ходе обыска у задержанного изъято 15 полиэтиленовых свертков “зиплок”, обмотанных изолентой черного цвета, содержащих синтетическое наркотическое средство “мефедрон”. Общий вес составил свыше 14,5 граммов.

Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

Начато досудебное расследование, проводятся все необходимые оперативно-следственные действия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949216-sintetiku-izyali-u-zhitelya-mangistauskoy-oblasti-foto/