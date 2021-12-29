Массовая драка произошла возле бара в Алматы

Кадр из видео очевидца: t.me/kris_p_almaty_official

В Сети появилось видео, снятое очевидцами, на котором зафиксирована драка. Инцидент произошел в Алматы, стражи порядка мегаполиса прокомментировали его, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Видеоролик появился в Telegram-канале Kris.p.almaty| Оfficial. Автор утверждает, что драка произошла 28 декабря близ бара на пересечении улиц Алтынсарина и Шаляпина.

Данный инцидент прокомментировали в полиции Алматы. Стражи порядка отметили, что факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"Проводится комплекс оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых. Их личности установлены. Поимка - дело времени. В рамках уголовного дела будет назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в ведомстве.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949212-massovaya-draka-proizoshla-vozle-bara-v-almaty/