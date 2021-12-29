Наркосбытчиков задержали в ходе спецоперации в Петропавловске (видео)

Изъятые наркотики. Кадр из видео: Polisia.kz

Сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности МВД и ДП СКО проведена спецоперация по задержанию подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Начальник профильного департамента МВД Ерлан Омарбеков рассказал, что все подозреваемые проживали в Петропавловске в арендуемой квартире более двух месяцев. Они, по его словам, распространяли наркотики путем закладок.

В ходе проведения обыска были обнаружены вещественные доказательства, указывающие на их преступную деятельность и около 800 граммов синтетического наркотика “мефедрон”. отметили стражи порядка.

Задержанные признались, что приехали в Петропавловск из разных регионов специально, чтобы распространять наркотики.

Трое молодых парней привлечены к уголовной ответственности, в отношении задержанных постановлением суда избрана мера пресечения “содержание под стражей”.

Начато досудебное производство, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению их причастности к ранее не раскрытым аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949153-narkosbytchikov-zaderzhali-v-hode-spetsoperatsii-v-petropavlovske-video/