Многомиллионные хищения госсубсидий выявили в Костанайской области

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Хищение госсубсидий в агропромышленном комплексе выявили в Костанайской области. В настоящее время дело передано в суд. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

Сотрудники территориального департамента выявили факт хищения субсидий в рамках госпрограммы, которая предусматривает возможность возмещения субъектам агропромышленного комплекса части затрат на обводнение пастбищ.

Следствие установило, что в период с 2018 по 2019 годы группа лиц с участием руководителя ТОО путем обмана глав крестьянских хозяйств региона совершила хищение бюджетных средств на сумму более 161 млн тенге. Государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Фактически руководитель ТОО увеличил цену одного комплекта солнечных панелей на 194,4%, то есть в два раза.

Дело уже передано в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949141-mnogomillionnye-hischeniya-gossubsidiy-vyyavili-v-kostanayskoy-oblasti/