Мужчину осудили за незаконное ношение оружия в Кентау

Задержанный. Фото: Polisia.kz

2,5 года ограничения свободы назначили жителю Кентау за незаконное ношение оружия, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По информации полицейских, ранее в дежурную часть ОП города Кентау поступило сообщение о человеке, который носит с собой огнестрельное оружие. Стражи порядка задержали подозреваемого и изъяли у него охотничье ружье 16 калибра с патронами.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР.

Изъятое ружье направили на судебно-баллистическую экспертизу. Задержанный утверждал, что носил его для самообороны.

Материалы по данному делу вскоре передали в суд.

Решением суда подсудимого признали виновным и назначили 2,5 года ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949071-muzhchinu-osudili-za-nezakonnoe-noshenie-oruzhiya-v-kentau/