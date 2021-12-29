От 90 тыс. до 10 млн тенге отдали шымкентцы мошенникам, обещавшим госгранты на бизнес

Пострадавшие и полицейский. Кадр из видео: Первый канал "Евразия" / 1tv.kz

Несколько сотен жителей Шымкента стали жертвами мошенников. Люди отдали аферистам от 90 тыс. до 10 млн тенге, чтобы получить государственные безвозмездные гранты на бизнес, однако, в итоге, остались ни с чем.

Горожане собрались у здания полиции и потребовали найти и наказать мошенников, которые обманным путем завладели их сбережениями - на эти деньги люди планировали открыть бизнес. С пострадавшими поговорили корреспонденты "Первого канала "Евразия".

"Я отдала Алимкуловой Айнуре 4,7 млн тенге. Она сказала, что работает в центре занятости. В прошлом году я ей дала 90 тысяч тенге и она мне вытащила 583 тыс. тенге безвозмездного гранта от государства на развитие бизнеса. В этом году, я думала, она так же поможет, но она обманула", - рассказала одна из пострадавших.

"4,7 млн тенге (отдал мошенникам - прим. ред.). Кредит взял, я об этом ничего не знала", - рассказывает мама одного из пострадавших.

Юрист Гулизат Сейдазова сообщила, что пострадавшие пытались вести переговоры с теми, кто взял у них деньги, хотели вернуть средства, не вмешивая следствие и суд.

"Но они говорят, что их самих обманули - якобы деньги они передали руководителю фонда в Алматы и бухгалтеру центра занятости Шымкента. Они сказали, что написали заявление в полицию, но копию заявления нам так и не показали", - рассказала юрист.

Всего же шымкентцы отдали от 90 тысяч до 10 млн тенге. Всего пострадало около 300 человек, но в полицию с заявлением пока обратились единицы.

"По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подозреваемые установлены, в отношении них ведется следствие. С заявлением к нам обратились 12 человек. Если будут еще пострадавшие, то мы готовы будем принять и их заявления", - сообщил глава следственного отдела управления полиции Каратауского района Серик Асаркулов.

В городском центре занятости заявили, что ни один из фигурантов дела не работал и не работает в учреждении, но есть факты, когда мошенники, представляясь сотрудниками организации, вымогали деньги у горожан.

"Летом были случаи, мы уже установили все эти причастности этих людей и передали в соответствующие органы для расследования", - заявил замдиректора городского центра занятости Шагдат Асет.

В фонде "Даму" сообщили, что о данном факте знают и уже провели внутреннее расследование. Выяснилось, что организация и ее сотрудники никакого отношения к данному делу не имеют. Представители фонда так же обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949021-ot-90-tys-do-10-mln-tenge-otdali-shymkenttsy-moshennikam-obeschavshim-gosgranty-na-biznes-video/