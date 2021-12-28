Директора предприятия обманули на 2,8 млн тенге в Темиртау

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20 декабря в Восточный отдел полиции УП города Темиртау поступило заявление от 62-летнего директора местной строительной организации. Он сообщил, что стал жертвой мошенника, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказал заявитель, еще в сентябре он заключил договор с неким предпринимателем, пообещал продать ему бытовые вагончики по ценам ниже рыночных.

Поверив "продавцу", директор фирмы передал ему 2,8 млн тенге, однако обещанные вагончики так и не поступили, а "поставщик" резко перестал выходить на связь.

Отмечается, что потерпевший пытался самостоятельно найти афериста, но это не принесло результата.

Тем не менее, уже 25 декабря разыскать подозреваемого в совершении преступления смогли сотрудники криминальной полиции. Выяснилось, что предполагаемым мошенником оказался 42-летний житель Караганды.

После задержания подозреваемый дал признательные показания. Он пояснил, что дал потерпевшему ложные данные о себе, таким образом рассчитывая, что впоследствии его не смогут вычислить.

По данному факту было открыто уголовное дело по статье 190 УК РК. Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948898-direktora-predpriyatiya-obmanuli-na-28-mln-tenge-v-temirtau/