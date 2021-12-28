Мебельщика подозревают в восьми эпизодах мошенничества в Алматы

Иллюстративное фото: pixabay.com

Несколько алматинцев подали коллективное обращение в полицию, в котором заявили о том, что стали жертвами мошенника, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как пояснили в полиции, речь в заявлении шла о 27-летнем мужчине, который является руководителем ИП по изготовлению корпусной и мягкой мебели.

Начальник УП Алмалинского района Есен Искаков рассказал, что после обращения было открыто уголовное дело по статье 190, часть 3 УК РК.

Следователи выяснили, что подозреваемый уроженец Алматинской области создал страницу в соцсети и разместил объявление о предоставлении услуг по изготовлению мебели.

Далее "клиенты" составляли договор с ИП и оплачивали мебельщику 70% от общей стоимости заказа.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

"Согласно договорам об оказании услуг, он обязался изготовить заказанную мебель в течение 14 дней. Однако, получив денежные средства, выполнять взятые на себя обязательства по договору не намеревался", - дополнил Искаков.

Отмечается, что потерпевшие выбирали данного мебельщика, доверяя красочной рекламе в соцсети. При этом некоторые из них даже оформили кредит на приобретение новой мебели.

На данном этапе следствия подозреваемому вменяется совершение восьми эпизодов мошенничества. Последняя "сделка" была зарегистрирована 10 октября.

Полицейские ищут других потерпевших по данному делу, поэтому всех, кто пострадал от действий подозреваемого, попросили обращаться в полицию по следующим телефонам: +7 (777) 811-97-79, +7 (778) 777-29-56, +7 (747) 333-03-20, +7 (708) 804-17-55 и +7 (701) 299-52-01.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948878-mebelschika-podozrevayut-v-vosmi-epizodah-moshennichestva-v-almaty/