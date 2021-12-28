Несуществующие елки продают мошенники казахстанцам

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Несколько казахстанцев стали жертвами интернет-мошенников - в преддверии Нового года люди хотели купить главный символ праздника, елку, но в итоге остались без денег, передает КТК.

В неприятной ситуации оказалась жительница Алматы Наталья Соловьева. Как рассказала мама троих детей, времени ходить по магазинам у нее нет, поэтому купить елку она решила в интернет-магазине. Нашла заманчивое предложение - за двухметровую новогоднюю красавицу просили 57 тысяч тенге, в подарок к елке продавец обещал гирлянду.

Наталья перечислила деньги, но новогоднего чуда не случилось. Обманутая покупательница уже неделю не может дозвониться до продавца.

"Мне написали на WhatsApp, что через три дня мы ее получим. Но мы ее не получили. Заподозрив, я стала смотреть сайт и увидела, что все комментарии подтираются. Тогда я начала волноваться и писать человеку, у которого купила елку, на что он не отвечал.

Я попросила дочку написать ему, как еще один покупатель, чтобы проверить, он вообще выходит на связь или нет. Она написала, мои друзья написали – он тут же выходит на связь. То есть он хочет, чтобы снова покупали елки, но игнорирует меня", - поделилась алматинка.

Как сообщает телеканал, схема у мошенников стандартная: они копируют фотографии товаров с других сайтов, объявляют о грандиозных распродажах, акциях и подарках. Но на деле все оказывается обычным "разводом".

"Когда мы наткнулись на это, мы обрадовались такому душевному обращению и легко поверили. Заготовила все подарки в ноябре еще. Настроение было прям "вау", сильное, поэтому так активно искали елку. А вот как кинули нас, так больше ничего и не хочется", - делится другая жертва мошенников София Павленко.

Эксперты предупреждают: перед Новым годом мошенники особенно активны. Но прежде чем оплатить товар, казахстанцам советуют внимательно изучить страницу интернет-магазина, отзывы на него и проверить, есть ли телефон для обратной связи. А если вы уже попались на уловку мошенника, надо скорее сделать скриншот, то есть сфотографировать страничку магазина, и нотариально заверить, пока пользователь не удалил аккаунт.

"Все, что касается "Инстаграма", естественно, вам надо не просто позвонить, а, может, если это склад, съездить, посмотреть эту елку перед тем, как перечислять деньги, или другой товар. Но в любом случае вы должны понимать: все то, что вы покупаете через "Инстаграм", - это неофициально, то есть, если нет вообще соответствующего сайта, если у них нет службы, которая работает с потребителями", - объяснила председатель правления Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская.

Между тем обманутые казахстанцы планируют обратиться в полицию.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948813-nesuschestvuyuschie-elki-prodayut-moshenniki-kazahstantsam/