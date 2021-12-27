Мужчина украл телефон из незапертой машины в Нур-Султане

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31-летнего астанчанина подозревают в краже из салона авто, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

Инцидент произошел утром на улице Жирентаева. По информации полицейских, подозреваемый заметил припаркованную машину марки "ГАЗель" с незапертыми дверьми около магазина.

Сообщается, что мужчина проник в салон авто и похитил телефон.

Сотрудниками полиции по факту кражи проводится досудебное расследование, проверяется причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948766-muzhchina-ukral-telefon-iz-nezapertoy-mashiny-v-nur-sultane/