Житель Шымкента нанес ущерб государству на миллиард тенге

Фото: АФМ РК

Жителя Шымкента осудили за нанесенный государству ущерб в размере 1 миллиарда тенге. Обстоятельства дела озвучили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

Территориальным департаментом пресечена незаконная деятельность гражданина Махатаева, который выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям с целью уклонения от уплаты налогов.

По данным следствия, житель Шымкента в период с 2017 по 2020 годы зарегистрировал на имя своих родственников и знакомых 14 обнальных компаний: ТОО "Мейір құрылыс", "Тыныштық 201", "Элит Капитель", "МАГМА-2018", "Ашимов и Ко", "A L A T A U K", "S-Industry", "БЕС ҚАСҚА", "ЖОРҒА 2019", "ИНТЕРТРАНССЕРВИС-2020", "Eхcellent", "УГАМ 2018", "005", "Эверест К".

Предприятия создавались для содействия контрагентам в уклонении от уплаты платежей и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

У фирм-однодневок не было офисов, штата работников, производственно-технических баз и складских помещений.

В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере более 1 млрд тенге.

Махатаев приговорен к 4 годам тюрьмы и на 10 лет лишен права заниматься предпринимательской деятельностью.

Сумма ущерба обращена в доход государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948736-zhitel-shymkenta-nanes-uscherb-gosudarstvu-na-milliard-tenge/