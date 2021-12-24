Жителя Туркестанской области осудили за выращивание конопли

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

47-летнего мужчину осудили за выращивание конопли в Туркестанской области, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Сотрудники полиции Байдибекского РОП получили сообщение о том, что один из местных жителей занимается выращиванием и хранением наркотических средств у себя во дворе. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

На место событий выехали сотрудники управления по противодействию наркопреступности. В ходе обыска оперативники обнаружили за сараем два куста, похожих на наркосодержащее растение. Кроме того, в куртке подозреваемого нашли сверток с запрещенным веществом .

Согласно заключению, выявленные кусты являются коноплей, а в свертке оказалась высушенная марихуана, общим весом около 9 граммов.

Материалы дела были переданы в суд. Решением суда 47-летнего подсудимого признали виновным сразу по двум статьям УК РК и назначили ему наказание в виде года ограничения свободы и 80 часов общественных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948407-zhitelya-turkestanskoy-oblasti-osudili-za-vyraschivanie-konopli/